В Рязани на трассе М5 сбили человека

В Рязани на трассе М5 сбили человека. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, ДТП с участием «ГАЗели» произошло около поста ДПС в Дягилеве. Согласно сервису «Яндекс. Карты» в обе стороны образовались пробки.

В Рязани на трассе М5 сбили человека. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, ДТП с участием «ГАЗели» произошло около поста ДПС в Дягилеве. Согласно сервису «Яндекс. Карты» в обе стороны образовались пробки.