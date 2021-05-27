Четырех работниц Рязанского приборного завода наградили почетными знаками «За веру и добродетель»

В региональном правительстве вручили почетные знаки губернатора Рязанской области «За веру и добродетель». В числе удостоенных — сотрудницы государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех»). Награды за воспитание талантливых детей они получили из рук главы региона Николая Любимова.

В региональном правительстве вручили почетные знаки губернатора Рязанской области «За веру и добродетель». В числе удостоенных — сотрудницы государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех»). Награды за воспитание талантливых детей они получили из рук главы региона Николая Любимова.

Ирина Амелина — руководитель группы отдела интегрированных автоматизированных систем управления. Ее восемнадцатилетняя дочь Дарья, с отличием окончившая художественную школу, — лауреат международных и всероссийских конкурсов художественного творчества, а пятилетний сын Антон — победитель международного и всероссийского познавательных конкурсов.

У ведущего специалиста отдела кадров Екатерины Прохоровой двое сыновей. Старшему — Александру 14 лет, он занимается боксом и имеет победы в международных, всероссийских и межрегиональных турнирах по этому виду спорта. Он — пример для младшего брата Ивана, которому только исполнилось пять лет. Высокие спортивные достижения и у детей инженера-технолога из технологического отдела Ольги Скороплетовой: они победители и призеры всероссийских и межрегиональных состязаний. Егор, ему 14 лет, увлекается тхэквондо. Одиннадцатилетняя Анастасия выбрала художественную гимнастику.

Руководитель группы технологического отдела Софья Колокольцева удостоена знака еще в прошлом году, но в связи с пандемией получила награду только в 2021. Ее сын Даниил — призер всероссийских легкоатлетических пробегов и победитель соревнований по плаванию различных уровней, а дочь Екатерина — лауреат международных, всероссийских и межрегиональных танцевальных конкурсов.

«Поздравляю наших заводчанок с заслуженными наградами. Все они — ответственные и профессиональные работники. Их ценят и уважают в коллективе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — А за проходной приборного завода — это мудрые и заботливые мамы, которые всячески поддерживают своих детей в стремлении интеллектуально, творчески и физически развиваться, воспитывать волю, формировать характер, а также учиться трудом добиваться поставленных целей. Уверен, что таких замечательных женщин на нашем заводе — большинство!» Почетный знак губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» учрежден в 2008 году с целью повышения общественного признания деятельности по воспитанию, защите и поддержке детей, укреплению института семьи. Им награждаются родители за плодотворную деятельность в интересах детей и добросовестное воспитание подрастающего поколения.

Ежегодно почетный знак получают около 20 рязанцев, им также выплачивают единовременное денежное вознаграждение.