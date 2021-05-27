В Рязани поймали двух браконьеров

Для ловли мужчины 1958 и 1978 года рождения использовали надувную резиновую лодку, а также рыболовные сети. У них в лодке нашли 20 рыбин.

В Рязани задержали подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В акватории Оки поймали двух браконьеров, которые ловили рыбу в период нереста.

Для ловли мужчины 1958 и 1978 года рождения использовали надувную резиновую лодку, а также рыболовные сети. У них в лодке нашли 20 рыбин.

В Росгвардии отметили, что с 1 апреля по 10 июня запрещено ловить биологических водные ресурсу, за исключением добычи с берега вне мест нереста одной поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.