Авторов лучших работ конкурса «Краски земли Рязанской» наградили в Рязани

«Рельеф-Центр», бренд «ГАММА» и арт-маркет «Пространство» наградили авторов лучших работ конкурса «Краски земли Рязанской»

«Рельеф-Центр», бренд «ГАММА» и арт-маркет «Пространство» наградили авторов лучших работ конкурса «Краски земли Рязанской».

Основной темой V открытого областного конкурса «Краски земли Рязанской» стали народные промыслы региона, а организаторами по традиции выступили министерство культуры и туризма области, РХУ им. Г.К. Вагнера и региональный методический центр по образованию в области искусств.

В этом году в конкурсе приняли участие 246 учащихся детских художественных школ региона, студентов Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера в возрасте от 7 до 20 лет, которые представили свои художественные работы в различных техниках исполнения. Участники конкурса удачно воплотили тему народно-художественных промыслов Рязанской земли, отобразив в своих работах их многогранность и благородство труда.

Лауреатов, которых определило авторитетное жюри конкурса, наградили специальными наборами для творчества от «Рельеф-Центра», бренда «ГАММА» и арт-маркета «Пространство». А призы за лучшее исполнение работ от партнеров конкурса получат Олеся Захарова из Шацкой детской школы искусств и учащаяся Спасской ДШИ Елизавета Герасева.

Особую важность поддержки проектов в сфере творчества, выявления, развития и поддержки одаренных детей подчеркнул генеральный директор завода «ГАММА» Святослав Казицын.

«Талантливые дети и молодежь — это потенциал нашей страны, позволяющий ей эффективно развиваться. Конкурс „Краски земли Рязанской“ стал для нас одной из таких площадок, где мы смогли встретиться с талантливыми детьми и увидеть, насколько многогранны личности участников. Мы рады, что дети продолжают творить. Разноплановость представленных работ также впечатлила: некоторые участники выбрали действительно уникальные техники работы. „ГАММА“ продолжит поддерживать творческие конкурсы и фестивали, мы выбрали для себя этот путь и с него не сойдем. Нам важно понимать, чем живет наша целевая аудитория, слышать их, видеть результаты их работ и нашу продукцию в их творчестве», — отметил он.