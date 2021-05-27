В Алтайском крае школьница надругалась над 11-летней девочкой

Инцидент произошел днем 23 мая 2021 года в Барнауле. 14-летняя местная жительница отвела в компании сверстников 11-летнюю школьницу в заброшенный дом, где избила девочку, а потом «совершила иные действия сексуального характера».

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города Барнаула. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 23 мая 2021 года в Барнауле. 14-летняя местная жительница отвела в компании сверстников 11-летнюю школьницу в заброшенный дом, где избила девочку, а потом «совершила иные действия сексуального характера». Все это сняли на камеру телефона.

Как сообщил KazanFirst , кадры отправили матери пострадавшей.

Подозреваемую задержали.

«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).