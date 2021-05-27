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В Алтайском крае школьница надругалась над 11-летней девочкой
Инцидент произошел днем 23 мая 2021 года в Барнауле. 14-летняя местная жительница отвела в компании сверстников 11-летнюю школьницу в заброшенный дом, где избила девочку, а потом «совершила иные действия сексуального характера».

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города Барнаула. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 23 мая 2021 года в Барнауле. 14-летняя местная жительница отвела в компании сверстников 11-летнюю школьницу в заброшенный дом, где избила девочку, а потом «совершила иные действия сексуального характера». Все это сняли на камеру телефона.

Как сообщил KazanFirst, кадры отправили матери пострадавшей.

Подозреваемую задержали.

«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).