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С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
2 352
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
10 621
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
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В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
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А что в кино? «Спиритический сеанс», «Дублинские дебоширы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Американский фильм ужасов «Спиритический сеанс» в очередной затрагивает излюбленную тему кинематографистов этого жанра — общение с потусторонним миром. Ирландско-американская драма «Дублинские дебоширы» режиссера Оуэна Мэкена впервые была представлена в России в рамках кинофестиваля Irish Film Festival, проходившего в марте этого в Москве. Две российские премьеры этой недели представляют из себя киноальманахи — фильм, посвященный женщинам «Я передумала», и «В винном отражении», рассказывающий о благородных напитках.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».