А что в кино? «Спиритический сеанс», «Дублинские дебоширы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Американский фильм ужасов «Спиритический сеанс» в очередной затрагивает излюбленную тему кинематографистов этого жанра — общение с потусторонним миром. Ирландско-американская драма «Дублинские дебоширы» режиссера Оуэна Мэкена впервые была представлена в России в рамках кинофестиваля Irish Film Festival, проходившего в марте этого в Москве. Две российские премьеры этой недели представляют из себя киноальманахи — фильм, посвященный женщинам «Я передумала», и «В винном отражении», рассказывающий о благородных напитках.
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