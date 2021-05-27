Мошенники украли у рабочего из Рыбного более двух миллионов

Незнакомец позвонил жителю Рыбного на мобильный телефон, представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается завладеть его деньгами. Мужчина испугался. Звонивший просил сообщить данные банковской карты и следовать указаниям.

В Рязанской области мошенники украли у 54-летнего рабочего более 2 млн 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Незнакомец позвонил жителю Рыбного на мобильный телефон, представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается завладеть его деньгами. Мужчина испугался. Звонивший просил сообщить данные банковской карты и следовать указаниям.

Житель Рязанской области передал мошеннику доступ к сбережениям. Тот похитил со счета 2 миллиона 230 тысяч рублей.

Мошенника ищут. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.