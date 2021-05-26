Рязанцы пожаловались на вонь в центре города
Жалобы на неприятный запах появились утром 26 мая от жителей центра города, Кального, Горрощи.
В среду, 26 мая, рязанцы пожаловались на неприятный запах в центре города. Сообщения горожан опубликованы в соцсетях.
«Опять пахнет какой-то химией», — сообщила рязанка.
Жалобы на неприятный запах появились утром 26 мая от жителей центра города, Кального, Горрощи.
Отметим, жалобы на вонь в Рязани не прекращаются с прошлого года. Росприроднадзор назвал возможного виновника.