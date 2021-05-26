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Рязанцы пожаловались на вонь в центре города
Жалобы на неприятный запах появились утром 26 мая от жителей центра города, Кального, Горрощи.

В среду, 26 мая, рязанцы пожаловались на неприятный запах в центре города. Сообщения горожан опубликованы в соцсетях.

«Опять пахнет какой-то химией», — сообщила рязанка.

Жалобы на неприятный запах появились утром 26 мая от жителей центра города, Кального, Горрощи.

Отметим, жалобы на вонь в Рязани не прекращаются с прошлого года. Росприроднадзор назвал возможного виновника.