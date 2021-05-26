Вице-мэр Рязани Надежда Штевнина попала в больницу перед публичным отчетом

Об этом в среду, 26 мая, сообщила глава администрации Елена Сорокина. Так мэр объяснила отсутствие Штевниной на мероприятии.

Вице-мэр Рязани Надежда Штевнина попала в больницу перед публичным отчетом. Об этом в среду, 26 мая, сообщила глава администрации Елена Сорокина.

Так мэр объяснила отсутствие Штевниной на мероприятии.

«После работы доставили в больницу заместила по социальным вопросам. Мы пожелали ей скорейшего выздоровления. Мы надеемся, с ней все будет хорошо», — отметила Сорокина.