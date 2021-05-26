В Шлаковом изменится схема движения транспорта

В четверг, 27 мая, с 10:00 до 24:00 субботы, 29 мая, на улице Разина закроют движение транспорта.

В Шлаковом изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 27 мая, с 10:00 до 24:00 субботы, 29 мая, на улице Разина закроют движение транспорта. В районе дома № 29/20 будут ремонтировать участок теплотрассы.

Изменится схема движения автобуса № 68. При движении из центра автобусы будут следовать до конечного остановочного пункта «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее по своему маршруту.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.