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В Рязанской области пройдут чемпионат и первенство по ездовому спорту
Соревнования по летним видам ездового спорта (драйлэнд) стартуют 29 мая 2021 года в 6:00 в деревне Сажнево под Рязанью.

29 мая в Рязанской области пройдут чемпионат и первенство по ездовому спорту (драйлэнд). Об этом сообщили в региональном минспорте.

Соревнования по летним видам ездового спорта (драйлэнд) стартуют 29 мая 2021 года в 6:00 в деревне Сажнево под Рязанью. Спортсмены выйдут на трассу Рязанского областного центра детско-юношеского туризма и краеведения рано утром, чтобы застать максимально низкую температуру воздуха. Это нужно, чтобы уберечь собак-атлетов от перегрева. Заезды пройдут на специально подготовленной трассе протяженностью 4 км, проходящей в живописных местах в пригороде Рязани. Дистанция проложена через базу «Серебряные пруды», прилегающий лесной массив и поля. На старт выйдут спортсмены Рязанской области в дисциплинах: каникросс, скутер, байкджоринг и карт. Основной состав представит сборная Рязанской области, а также другие спортсмены региона. Среди участников в официальном зачете разыграют девять комплектов медалей чемпионата и три комплекта медалей первенства. Все спортсмены, показавшие высокие результаты в колесных дисциплинах и беге с собакой, смогут получить спортивные разряды, необходимые для участия в предстоящих соревнованиях межрегионального и всероссийского ранга.