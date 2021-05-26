В четверг в Рязанской области ожидается до +26 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 27 мая, в Рязанской области ожидается до +26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем в четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

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