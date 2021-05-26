ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

Проект правительство опубликует постановления в июне. Меру введут постепенно: в некоторых регионах пилоты могут начать работать уже с 1 июля 2022 года.

В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Расходы компаний в этой сфере будут нормировать и усреднять. Мера позволит избежать роста платы за отопление, вызванной затратами на ремонт теплосетей, транспорт, топливо и другое.

Отмечается, что проект правительство опубликует постановления в июне. Меру введут постепенно: в некоторых регионах пилоты могут начать работать уже с 1 июля 2022 года.