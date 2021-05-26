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Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей
В России уже локализовали более 600 иностранных компаний в соответствии с требованиями закона. Ранее Роскомнадзор сообщал, что владельцы Google, Twitter, Facebook и WhatsApp до конца мая должны ответить на отправленный им запрос о локализации на территории России баз данных их пользователей.

К 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие должны будут отчитаться о локализации баз данных пользователей в России, иначе им грозят штрафы до 18 млн рублей. Об этом говорится в презентации замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера на итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил «Интерфакс».

По его словам, базы данных в России уже локализовали более 600 иностранных компаний в соответствии с требованиями закона.

В апреле Роскомнадзор сообщал, что владельцы Google, Twitter, Facebook и WhatsApp до конца мая должны ответить на отправленный им запрос о локализации на территории России баз данных их пользователей.