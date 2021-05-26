Госдума приняла закон о штрафах за оборот немаркированной продукции

Законопроект запрещает продажу лекарственных препаратов без маркировки, также штрафы могут назначить за ее неправильное нанесение.

Госдума приняла закон в третьем чтении об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации. Об этом передает ТАСС .

Законопроект запрещает продажу лекарственных препаратов без маркировки, также штрафы могут назначить за ее неправильное нанесение.

За это должностные лица могут заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юрлица — до 100 тысяч рублей.

За другие товары, за исключением лекарств, должностные лица также заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, юрлица — до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличат до 10-20 тысяч и до 100-500 тысяч рублей соответственно.

Штрафы за продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров для юрлиц могут достигать до 500 тысяч рублей за повторное нарушение, за первое — до 100 тысяч, для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей.

Если движение лекарственных препаратов для медицинского применения несвоевременно внесли в систему мониторинга или внесли недостоверные данные, должностные лица ждет штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.