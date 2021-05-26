Рязанский минспорт запустил викторину

Викторина «Знатоки Олимпийского и Паралимпийского движения» — это конкурс, который проводится в целях развития интереса к истории, культуре и развитию физической культуры и спорта, олимпийского и паралимпийского движения в регионе, стране и мире. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий ко Дню работника физической культуры и спорта.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр спортивной подготовки» запускает викторину.

Викторина «Знатоки Олимпийского и Паралимпийского движения» — это конкурс, который проводится в целях развития интереса к истории, культуре и развитию физической культуры и спорта, олимпийского и паралимпийского движения в регионе, стране и мире. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий ко Дню работника физической культуры и спорта.

Викторину проведут с 28 мая по 6 августа 2021 года.

К участию в викторине приглашают всех желающих без возрастных ограничений.

Викторина пройдет в два этапа:

1 этап — проводится заочно с 28 мая по 31 июля в 10 туров:

1тур — 28 мая, ответы на вопросы принимаются до 24:00 2.06.21;

2 тур — 4 июня, ответы на вопросы принимаются до 24:00 9.06.21;

3 тур — 11 июня, ответы на вопросы принимаются до 24:00 16.06.21;

4 тур — 18 июня, ответы на вопросы принимаются до 24:00 23.06.21;

5 тур — 25 июня, ответы на вопросы принимаются до 24:00 30.06.21;

6 тур — 2 июля, ответы на вопросы принимаются до 24:00 7.07.21;

7 тур — 9 июля, ответы на вопросы принимаются до 24:00 14.07.21;

8 тур — 16 июля, ответы на вопросы принимаются до 24:00 21.07.21;

9 тур — 23 июля, ответы на вопросы принимаются до 24:00 28.07.21;

10 тур — 30 июля, ответы на вопросы принимаются до 24:00 2.08.21.

В течение десяти недель каждую пятницу будут публиковаться 10 вопросов:

на сайте минспорта Рязанской области;

на сайте ГАУ РО «ЦСП»;

В Instagram ГАУ РО «ЦСП» ;

В Instagram минспорта региона ;

; в газете «Рязанские ведомости».

Ответы примут в ГАУ РО «ЦСП» по адресу: 390000, Рязань, улица Радищева, дом №29А или по электронной почте: Viktorina 62 sport @ mail . ru Ответы присланные после указанного времени не засчитываются.

Контактный телефон: 25-29-19, 25-26-64, Алина Васильева.

Рекомендуется сначала ознакомится с вопросами, найти на них ответы, а затем оформить выполненное задание отдельным файлом (формат MWord). Название файла формировать по схеме: Викторина62_ФАМИЛИЯ_ИМЯ.dok. В листе ответов обязательно полностью указывается фамилия и имя участника, а также контактные данные: дата рождения, адрес, контактный телефон и адрес электронной почты.

2 этап проведут очно с 3 по 6 августа 2021 года.

Место и время сообщат дополнительно.

По итогам первого этапа судейская коллегия определит десять лучших участников. В очной формате 10 участников ответят письменно на десять вопросов викторины (печатными и электронными средствами связи пользоваться не разрешается), по результатам этого этапа определится победитель и призеры викторины.

Победитель и призеры викторины награждается дипломом и подарком министерства физической культуры и спорта.

Награждение состоится на мероприятии, посвященном профессиональному празднику Дню работников физической культуры и спорта.

Подробности на сайте минспорта Рязанской области и сайте регионального Центра спортивной подготовки.