Рязанские газовики взыскали с начала года с должников 24 миллиона

В пользу газоснабжающей организации суды вынесли 2 701 решение, в том числе 15 — по искам к юридическим лицам и 2 686 — по искам к физическим лицам. Остальные иски рассматриваются.

С начала 2021 года юристы ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направили в суды 2 832 исковых заявления о взыскании задолженности за поставленный газ. Из них 32 иска почти на 40 млн рублей подали в отношении юридических лиц и 2 800 заявлений на сумму 17,5 млн рублей — в отношении физических лиц.

В пользу газоснабжающей организации суды вынесли 2 701 решение, в том числе 15 — по искам к юридическим лицам и 2 686 — по искам к физическим лицам. Остальные иски рассматриваются.

По результатам выставленных претензий и исковой работы с должников взыскали 24 млн рублей: 6,2 млн — с юридических лиц и 18,3 млн рублей — с физических лиц.

Задолженность за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» на сегодня составляет 619,3 млн рублей. За год долг сократился на 218 млн рублей.