Рязанец заплатит штраф за укус полицейского

Сасовский районный суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

Рязанец заплатит штраф за укус полицейского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пьяный мужчина разгуливал по улице Ново-Елатомской в Сасове. Полицейские задержали его и хотели доставить в медучреждение и дежурную часть, чтобы составить протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП. За это сасовец укусил полицейского за палец левой кисти.

Сасовский районный суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Покушение на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.