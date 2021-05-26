Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 26 мая, до 13:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Право-Лыбедская, дома №№ 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55;

улица Щорса, дома с 33 по 39 (с корпусами), дом №33-а (детский сад №116);

улица Нахимова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 68;

улица Мусоргского, дом №66;

поселок Южный (частный сектор);

улица Толстого, дом №5 (школа №37).

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 25/2, 25 корпус 5;

улица Кальная, дома №№ 40, 42;

поселок Мирный:

улица Добролюбова;

улица 1-й проезд Добролюбова;

улица 3-й проезд Добролюбова;

улица 4-й проезд Добролюбова;

улица 5-й проезд Добролюбова;

улица 6-й проезд Добролюбова;

улица. Чехова;

улица Тюленина;

улица Лесная;

улица 1-й Лесной тупик;

улица 2-й Лесной тупик;

улица Шевцовой;

улица 1-й проезд Шевцовой;

улица Громовой;

улица Дорожная с проездами;

улица Новоселковская, дома №№ 13, 17.

Также до 17:00 будет снижена подача холодной воды в поселке Соколовка.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.