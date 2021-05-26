Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает сайт мэрии.
В среду, 26 мая, до 13:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Право-Лыбедская, дома №№ 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55;
- улица Щорса, дома с 33 по 39 (с корпусами), дом №33-а (детский сад №116);
- улица Нахимова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 68;
- улица Мусоргского, дом №66;
- поселок Южный (частный сектор);
- улица Толстого, дом №5 (школа №37).
До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 25/2, 25 корпус 5;
- улица Кальная, дома №№ 40, 42;
поселок Мирный:
- улица Добролюбова;
- улица 1-й проезд Добролюбова;
- улица 3-й проезд Добролюбова;
- улица 4-й проезд Добролюбова;
- улица 5-й проезд Добролюбова;
- улица 6-й проезд Добролюбова;
- улица. Чехова;
- улица Тюленина;
- улица Лесная;
- улица 1-й Лесной тупик;
- улица 2-й Лесной тупик;
- улица Шевцовой;
- улица 1-й проезд Шевцовой;
- улица Громовой;
- улица Дорожная с проездами;
- улица Новоселковская, дома №№ 13, 17.
Также до 17:00 будет снижена подача холодной воды в поселке Соколовка.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.