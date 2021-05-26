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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 26 мая, до 13:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • улица Право-Лыбедская, дома №№ 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55;
  • улица Щорса, дома с 33 по 39 (с корпусами), дом №33-а (детский сад №116);
  • улица Нахимова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 68;
  • улица Мусоргского, дом №66;
  • поселок Южный (частный сектор);
  • улица Толстого, дом №5 (школа №37).

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 25/2, 25 корпус 5;
  • улица Кальная, дома №№ 40, 42;

поселок Мирный:

  • улица Добролюбова;
  • улица 1-й проезд Добролюбова;
  • улица 3-й проезд Добролюбова;
  • улица 4-й проезд Добролюбова;
  • улица 5-й проезд Добролюбова;
  • улица 6-й проезд Добролюбова;
  • улица. Чехова;
  • улица Тюленина;
  • улица Лесная;
  • улица 1-й Лесной тупик;
  • улица 2-й Лесной тупик;
  • улица Шевцовой;
  • улица 1-й проезд Шевцовой;
  • улица Громовой;
  • улица Дорожная с проездами;
  • улица Новоселковская, дома №№ 13, 17.

Также до 17:00 будет снижена подача холодной воды в поселке Соколовка.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.