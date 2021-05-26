Россиянам рассказали о вреде штор

По словам доцента кафедры экологии, шторы из искусственных материалов при сильном нагревании могут выделять токсичные газы.

Россиянам рассказали о вреде штор. Об этом сообщает радио Sputnik.

Доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын рассказал, что комнатные шторы зачастую делают из тканей, которые сильно нагреваются. Это, так называемая, ткань блэкаут, которая не пропускает свет, или занавески из полиэстера. При сильном нагревании такого материала возможно образование токсичных газов.

Эксперт отметил, что надо учитывать эту особенность и раздвигать шторы из ненатуральных материалов в период активного солнца (11-12 часов дня). Таким образом они не будут нагреваться и выделять вредные вещества.