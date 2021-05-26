Росгвардия проверила безопасность школы в Приокском

В учебных заведениях Рязани продолжаются проверки безопасности школ. Начать массовую проверку в учебных заведениях было решено после ЧП в казанской школе. По инициативе губернатора Николая Любимова соответствующие мероприятия начались в рязанских школах с 12 мая и продолжатся до 7 июня.

В учебных заведениях Рязани продолжаются проверки безопасности школ. Напомним, что начать массовую проверку в учебных заведениях было решено после ЧП в казанской школе. По инициативе губернатора Николая Любимова соответствующие мероприятия начались в рязанских школах с 12 мая и продолжатся до 7 июня.

В среду, 26 мая, журналисты совместно с Росгвардией отправились в школу №48 в Приокском, чтобы оценить насколько образовательное учреждение готово к экстренным ситуациям.

Журналисты встретились с инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани Управления Росгвардии по Рязанской области Андреем Вороновым возле школы.

Еще на подходе к входным дверям, сотрудник Росгвардии обратил внимание на таблички с указанием, что образовательное учреждение находится под охраной и в ней действует пропускной режим. Он отметил, что подобные предупреждение должны быть на входе каждого учебного заведения.

Во время проверки, у школьников проходили занятия, поэтому входные двери были закрыты. Попасть внутрь удалось только после звонка по домофону.

У входа — рамки металлодетектора, после них — турникет. Миновать его можно только с наличием специальной пластиковой карты.

Сотрудник Росгвардии посмотрел работу камер видеонаблюдения, наличие квалификации у охранника учебного заведения и документы. Он оценил пропускную систему, проверил наличие тревожной кнопки и пожарную сигнализацию.

Пожилой мужчина в форме рассказал, что работает в школе семь лет и за все время работы ни разу не воспользовался тревожной кнопкой.

«Все потому, что система охраны у нас налажена и попасть внутрь школы не так просто. Во время урока, когда школьники уже в здании, мы блокируем входные двери. Запасные выходы у нас закрыты изнутри на засовы в целях пожарной безопасности», — рассказал охранник школы Виктор Казарин.

Сотрудник Росгвардии отметил, что в школе №48 нарушений нет, но так бывает не всегда.

«Распространенное нарушение по объектам образования это отсутствие документов у частного охранника, не ознакомление его с должностной инструкцией. А этот документ разрабатывается на основании договора, заключенного с охраняемым объектом (школой). Административная ответственность, которая предусмотрена за нарушение данного рода требований законодательства на частной охранной деятельности предусмотрена статьей 20.16 административного кодекса», — подчеркнул инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани Управления Росгвардии по Рязанской области Андрей Воронов.

Он отметил, что помимо наличия правового статуса частного охранника, при нем всегда должно быть удостоверение, бейджик с фотографией и печатью и форма.

По словам сотрудника Росгвардии, в последнее время по результатам проверок наблюдается снижение общего количества правонарушений, чему способствует ежегодные проверки частных охранных предприятий.