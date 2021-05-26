Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал президент.

Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя. Об этом передает РИА Новости .

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал президент.

По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость и понять, что могут столкнуться с серьезными проблемами, если не сделают прививку. Путин отметил, что особенно это касается людей старших возрастов.