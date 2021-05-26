Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми

На законодательном уровне закреплены 100% оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет, ежемесячные выплаты неполным малообеспеченным семьям, ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель.

Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми. Об этом пишет ТАСС.

Закон устанавливает 100% оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно с 1 сентября.

С 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначены ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по России сумма составляет 5 650 рублей).

Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель и которые находятся в трудной материальной ситуации.

Планируется, что сумма таких выплат составит в среднем 6 350 рублей в месяц.