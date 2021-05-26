В Рязани пропала 11-летняя девочка

Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы длинные, темно-русые с розовым, глаза карие. Была одета: спортивные черные штаны, темная футболка, белые кеды. Особые приметы: шрам на лбу.

В Рязани пропала 11-летняя София Каршина (Ярушина). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт Рязанской области » «ВКонтакте».

В среду, 26 мая, девочка вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы длинные, темно-русые с розовым, глаза карие. Была одета: спортивные черные штаны, темная футболка, белые кеды. Особые приметы: шрам на лбу.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили обратиться по номеру телефона 8 800 700 54 52 или 112.