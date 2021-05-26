Полиция прокомментировала информацию о подростках на крыше рязанского дома

Когда сотрудники приехали на место, на крыше уже никого не было. В адрес управляющей компании направили требование запретить доступ на крышу посторонним лицам.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали информацию о подростках на крыше рязанского дома. Факт зарегистрирован в полиции, на место выезжали сотрудники МВД и МЧС.

Отмечается, что когда сотрудники приехали на место, на крыше уже никого не было. В адрес управляющей компании направили требование запретить доступ на крышу посторонним лицам.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места.