Первоклассника обвинили в соучастии расстрела в казанской школе
Заявление в полицию на ребенка написали 19 родителей и администрация школы.
Первоклассника обвинили в соучастии расстрела в казанской школе. Об этом
19 родителей детей первого класса и администрация 187-й школы написали заявление в казанскую полицию на первоклассника. По их словам, мальчик является террористом и находился с палкой в руках «в виде автомата» в 175-й школе в день расстрела, 11 мая.
В пособничестве Галявиеву ребенка обвиняет и классный руководитель.
После поступления заявления в полицию, родителей первоклассника вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и лишения родительских прав.
Фото Prokazan.ru