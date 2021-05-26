Первоклассника обвинили в соучастии расстрела в казанской школе

Заявление в полицию на ребенка написали 19 родителей и администрация школы.

Первоклассника обвинили в соучастии расстрела в казанской школе. Об этом пишет портал Prokazan.ru

19 родителей детей первого класса и администрация 187-й школы написали заявление в казанскую полицию на первоклассника. По их словам, мальчик является террористом и находился с палкой в руках «в виде автомата» в 175-й школе в день расстрела, 11 мая.

В пособничестве Галявиеву ребенка обвиняет и классный руководитель.

После поступления заявления в полицию, родителей первоклассника вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и лишения родительских прав.

Фото Prokazan.ru