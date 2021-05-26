Пьяный рязанец убил своего старшего брата, ударив о колодец

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).

Пьяный рязанец убил своего старшего брата, ударив о колодец. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В конце апреля в деревне Киселево Рязанского района 51-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения избил своего старшего 56-летнего брата. Он ударил мужчину несколько раз о деревянный брусок колодца, отчего 56-летний рязанец скончался. Его тело нашли во дворе дома, а причиной смерти была тупая травма шеи.

По словам соседей между братьями часто случались конфликты, в ходе которых младший избивал старшего.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).