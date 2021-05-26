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Роспотребнадзор сообщил о новом признаке осложнений у пациентов с COVID-19
Высокие показатели заметили у пациентов, состояние которых ухудшилось в последующие дни. Повышение эндотелина-1 также выявили у тех, кто контактировал с больными. У пациентов с выздоровлением в большинстве случаев цифры были в пределах нормы.

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19. Об этом передает РИА Новости.

Сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора выявили новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. Выяснилось, что у пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1. В Роспотребнадзоре заявили, что это можно использовать для оценки состояния сосудов и риска сосудистых осложнений у пациентов.

Отмечается, что высокие показатели заметили у пациентов, состояние которых ухудшилось в последующие дни. Повышение эндотелина-1 также выявили у тех, кто контактировал с больными. У пациентов с выздоровлением в большинстве случаев цифры были в пределах нормы.

В ведомстве подчеркнули, что новый маркер может помочь определить пациентов с большим риском развития сосудистых осложнений. Чтобы обеспечить профилактику осложнений можно на более раннем этапе назначить специальные препараты.