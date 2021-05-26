В Рязани задержали мотоциклиста без «прав»

Полицейские увидели, как у торгового центра паркуется водитель на мотоцикле. У него решили проверить документы.

В среду, 26 мая, на площади Победы задержали мужчину на мотоцикле без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские увидели, как у торгового центра паркуется водитель на мотоцикле. У него решили проверить документы.

«Что-то в его облике и поведении показалось полицейским сомнительным», — отметили в пресс-службе.

23-летний рязанец не смог предоставить документов на мотоцикл Honda, «прав» у него также не было.

Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД. Мужчину привлекут к административной ответственности, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.