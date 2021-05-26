Появились фото загоревшегося мотоцикла под Рязанью

27-летний рязанец на мотоцикле столкнулся с Renault, за рулем которого был 62-летний житель Касимовского района.

Во вторник, 25 мая, под Рязанью загорелся мотоцикл. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 66-м километре дороги «Рязань — Спас-Клепики». 27-летний рязанец на мотоцикле Kawasaki Ninja столкнулся с Renault, за рулем которого был 62-летний житель Касимовского района. Мотоцикл после столкновения с автомобилем врезался в ограждение и загорелся. Пострадал мотоциклист, ему оказали медпомощь.

Ранее с места ДТП появилось видео.