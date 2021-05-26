Министерство труда и социальной защиты населения региона отметило «Рязаньэнерго» за внимание к сотрудникам

Награду энергетикам вручил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец во время мероприятия, посвященного 30-летию службы занятости, которая помогла тысячам жителям региона найти работу, получить новые конкурентоспособные профессии и специальности.

Коллектив электросетевой компании получил благодарность за укрепление трудового потенциала работников возрастной категории 50+ в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Награду энергетикам вручил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец во время мероприятия, посвященного 30-летию службы занятости, которая помогла тысячам жителям региона найти работу, получить новые конкурентоспособные профессии и специальности.

Результаты эффективной работы руководства и кадровой службы «Рязаньэнерго», были отмечены в связи с тем, что на протяжении многих лет филиал успешно проводит активную политику по содействию развития персонала. В 2019—2020 годах с привлечением мер государственной поддержки повысили квалификацию и прошли профессиональное переобучение 80 сотрудников электросетевой компании старшей возрастной категории.