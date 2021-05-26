Мэрия разрешила построить магазин около вокзала «Рязань-2»
Власти разрешили отклониться от предельных параметров строительства на двух участках общей площадью 1 037 кв м на улице Товарный двор, №10. Напомним, на территории намерены построить специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы.
Мэрия разрешила построить магазин около вокзала «Рязань-2». Соответствующие распоряжение администрации опубликовали в среду, 26 мая.
Власти разрешили отклониться от предельных параметров строительства на двух участках общей площадью 1 037 кв м на улице Товарный двор, №10.
Напомним, на территории намерены построить специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы.