Мэр заявила, что причину рыбного запаха в Рязани так и не установили

«Причину, если честно, никто так и не назвал. Мы общались с очень большим количеством ученых из разных городов… Они все называли разные причины, но с уточнением „может быть“. Основная версия это то, что уровень воды упал в Оке и иловые отложения в соединении с добавки приводили к рыбному запаху», — отметила Сорокина.

Причину рыбного запаха в Рязани так и не установили. Об этом в среду, 26 мая, заявила мэр Рязани Елена Сорокина на публичном отчете.

«Причину, если честно, никто так и не назвал. Мы общались с очень большим количеством ученых из разных городов… Они все называли разные причины, но с уточнением „может быть“. Основная версия это то, что уровень воды упал в Оке и иловые отложения в соединении с добавки приводили к рыбному запаху», — отметила Сорокина.

Она рассказала, что в Дядьковском затоне достали рыбозащитные решетки, прочистили все трубопроводы, достали 15 тысяч тонн иловых отложений. В 2021 году работа по очистке затона вновь повторится.