«Фотодом» представит проект о большой воде и любви

В «Фотодоме» откроется фотопроект «Отлив» (Low Tide, 2018) фотографа и переводчика-синхрониста Ирины Ветохиной (Москва). Обе свои профессиональные деятельности автор воспринимает как «работу на границе смыслов», на которые и за которые она приглашает взглянуть всех склонных к раздумьям, рефлексии и тонкому эстетическому восприятию.

27 мая в 16:00 «Фотодоме» откроется фотопроект «Отлив» (Low Tide, 2018) фотографа и переводчика-синхрониста Ирины Ветохиной (Москва). Обе свои профессиональные деятельности автор воспринимает как «работу на границе смыслов», на которые и за которые она приглашает взглянуть всех склонных к раздумьям, рефлексии и тонкому эстетическому восприятию.

«Как при переводе с одного языка на другой можно рассмотреть и глубже понять явление с позиции другой культуры, так и перевод чувств и состояний на язык визуальных образов дает возможность открыть то, что было доселе скрыто», — пояснила Ирина Ветохина. В аннотации фотопроекта говорится: «В Бретани, в округе Финистер, за „краем земли“, лежит остров Уэссан, одно из самых сложных для морской навигации мест в мире. Уэссан с его коварными течениями, приливами и отливами, острыми скалами, гигантскими водорослями и подводными гротами — волшебное, зачарованное место, визуальная метафора постоянно меняющихся отношений между мужчиной и женщиной, где отлив, или „малая вода“ — самая низкая точка цикла. Место, где видно дно, сама суть отношений со всеми острыми камнями, страхами и обидами, и в то же время со всей неземной красотой проявлений любви, нежности и тепла. Место, куда, если быть осторожным, снова приходит „большая вода“. Об этом месте и этих смыслах фотопроект Ирины Ветохиной, создание которого вместе с ней разделили Алла Мировская (куратор издания фотокниги Low Tide) и Юлия Тимашова (дизайнер)».

«Я очень верю в то, что человеческая любовь не является ни пиковым переживанием, ни стабильным состоянием. Она колеблется и меняется, прибывает и убывает, меняет форму и интенсивность. Рискну предположить, что у любви есть своя физика, и это физика волны», — комментирует Ирина Ветохина идею своей фотокниги «Отлив» (Low Tide). «"Отлив»" рассказывает об условном мире, который мог случиться где угодно и с кем угодно. Его символы, вопросы, царапины размышлений — универсальны. И это естественно, ведь книга Ирины — о любви. Точнее, о том, что от нее остается, когда волны и волнения первых сильных эмоций отступают, а на песке будней формы обретают иные ощущения", — пишет о проекте для фотожурнала Photographer Ольга Бубич.

Пространство проекта «Отлив» в «Фотодоме» сопровождается композицией бретонского мультиинструменталиста и композитора минималиста Яна Тьерсена (Yann Tiersen) из его альбома «EUSA». Музыкант живет на том самом острове Уэссан, где и написал это музыкальное произведение. Кроме него в звукоряд включены аутентичные, записанные Ириной Ветохиной на побережье, звуки острова. С проектом Ирины Ветохиной «Отлив» можно познакомиться до 22 июня, ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00. Вход с соблюдением норм социальной дистанции свободный.

МВЦ «Фотодом» расположен по адресу: улица Почтовая, дом №58.