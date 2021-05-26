Еще 50 рязанцев заразились коронавирусом

Об этом в среду, 26 мая, сообщили в региональном оперштабе.

Еще 50 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе выявили 29 021 случай заражения. Выздоровели за сутки 52 человека, всего — 27 564. Умерло 4 человека, всего за время пандемии скончались 517 рязанцев.

В России за сутки заболели 8 373 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 026 168. Выздоровели 9 135 человека, всего — 4 642 090. Скончались 406 человек, всего — 119 600.