Появились подробности массового ДТП на Южной окружной

ДТП произошло во вторник, 25 мая, примерно в 23:45 на 193-м километре автодороги М5 «Урал». Пострадали три человека.

Появились подробности массового ДТП на Южной окружной. Информацию опубликовала Госавтоинспекция Рязанской области.

ДТП произошло во вторник, 25 мая, примерно в 23:45 на 193-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний житель Пензенской области на грузовике Volvo FM Truck с полуприцепом врезался на стоявший в попутном направлении автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был 21-летний житель Спасского района. От удара последний врезался в грузовик Mercedes с полуприцепом, за рулем был 59-летний житель Пензенской области. От удара последний автомобиль врезался в Volvo c полуприцепом, за рулем которого был 63-летний житель Беларуси.

Пострадали водитель и двое пассажиров Lada Vesta. Им оказали медпомощь.

Ранее с места ДТП появилось видео.