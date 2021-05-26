Мэрия назвала число свободных мест в рязанских детсадах

Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления. Заявления принимаются с 17 по 28 мая 2021 г.

В мэрии назвали число свободных мест в рязанских детсадах. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Группа раннего возраста — для детей в возрасте от 1 до 2 лет, рожденные со 2 сентября 2019 по 01 сентября 2020 года:

Железнодорожный район — ДОУ №12;

Московский район — ДОУ №13;

Первая младшая группа — для детей в возрасте от 2 до 3 лет, рожденных со 2 сентября 2018 по 1 сентября 2019 года:

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 48, 80, 87, 99, 116, 136, 139, 145; Московский район — ДОУ №№23, 28, 89, 93, 101, 106, 107, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 124, 135, 137, 146, 148, 151; Октябрьский район — ДОУ №№105, 112, 125, 140, 150, 152.

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет имеются места в группе кратковременного пребывания ДОУ №69 и оздоровительных группах ДОУ №№12, 111.

Вторая младшая группа — для детей в возрасте от 3 до 4 лет, рожденных со 2 сентября 2017 по 1 сентября 2018 года:

Железнодорожный район — ДОУ №№10, 24, 29, 30, 34, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 88, 99, 102, 109, 116, 136, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№3, 14, 16, 22, 23, 31, 35, 76, 79, 89, 93, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 115, 120 (для детей с нарушением зрения), 124, 126, 128, 134, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№4, 7, 25, 27, 37, 38, 69, 70, 77, 112, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157, 161;

Советский район — №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 2, 17, 26, 32, 41, 55, 59, 60, 66, 91, 96, 119, 141, школа 29, школа 32;

Средняя группа — для детей в возрасте от 4 до 5 лет, рожденных со 2 сентября 2016 по 1 сентября 2017 года:

Железнодорожный район — ДОУ №№24, 30, 43, 71, 73, 80, 102, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№14, 16, 23, 76, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 146, 148, 151, 153, 154, 158, школа №30;

Октябрьский район — ДОУ №№25, 77, 105, 112, 117, 121, 125, 130, 131, 140, 149, 150, 152;

Советский район — №№2, 26, 66, 133, 141, школа №29, школа №32;

Старшая группа — для детей в возрасте от 5 до 6 лет, рожденных со 2 сентября 2015 по 1 сентября 2016 года:

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 73, 99, 143, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№14, 16, 23, 28, 31, 76, 79, 103, 104, 124, 135, 137, 148, 153, 154, 158, школа №30;

Октябрьский район — ДОУ №№25, 27, 38, 70, 78, 117, 118 (общая, группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 130, 131, 140, 152, 157;

Советский район — №2, школа №32;

Подготовительная группа — для детей в возрасте от 6 до 7 лет, рожденных со 2 сентября 2014 по 1 сентября 2015 года:

Железнодорожный район — ДОУ №№48, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 109, 116, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№3, 16, 23, 31, 76, 89, 104, 106, 126, 135, 137, 148, школа №30;

Октябрьский район — ДОУ №№69, 78, 117, 121, 131, 140, 150, 152, 161;

Советский район — №№17, 66, 91, 141, школа №32.

Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.

Для получения места в детских садах №№1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 2 июня 2021 года. Заявления принимаются с 17 по 28 мая 2021 года.