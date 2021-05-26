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Депутаты обсудили потребности Рязани в новой технике для ремонта дорог
Депутатам представили список необходимой техники для уборки дорог, тротуаров, остановок, парков и скверов, а также для ремонта дорожного полотна. Ранее на заседании профильного комитета депутаты просили озвучить потребности дирекции благоустройства для более эффективного содержания города.

Заседание рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры прошло 26 мая. На встрече присутствовал начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, и.о. начальника финансово-казначейского управления Андрей Решоткин и представители дирекции благоустройства города.

Депутатам представили список необходимой техники для уборки дорог, тротуаров, остановок, парков и скверов, а также для ремонта дорожного полотна. Ранее на заседании профильного комитета депутаты просили озвучить потребности дирекции благоустройства для более эффективного содержания города.

Отвечая на вопросы депутатов, Юрий Фурфурак прокомментировал некоторые позиции списка. Например, автоматическая станция для приготовления водно-солевых растворов хлористого натрия позволит начать переход с песко-соляной смеси на жидкие реагенты. По его словам, благодаря самоходной фрезе на гусеничном ходу в разы увеличатся объемы ямочного ремонта.

Депутаты подтвердили, что важно как можно скорее закупить новую технику. Совместно с администрацией города проработают вопрос финансирования, предложат варианты решения. К теме планируют вернуться на ближайшем заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД.