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Депутаты гордумы проконтролировали благоустройство парка Советско-польского братства по оружию
В парке установят ограждение, систему видеонаблюдения, освещение на территории зеленой зоны. Также на площадке для музея военной техники уложат плитку. Жители жаловались на плохое качество земляных работ и вырубку деревьев.

Депутаты гордумы проконтролировали благоустройство парка Советско-польского братства по оружию. Инспекционный выезд организовали по обращениям жителей Приокского поселка и жалобам в соцсетях. Ход благоустройства оценили первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова, заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры гордумы, депутат по округу №13 Александр Бурцев. На встрече присутствовали представители управления благоустройства Рязани, подрядной организации и ТОС микрорайона.

В парке установят ограждение, систему видеонаблюдения, освещение на территории зеленой зоны. Также на площадке для музея военной техники уложат плитку. Жители жаловались на плохое качество земляных работ и вырубку деревьев.

Как сообщил представитель подрядчика, земляные работы провели для прокладки кабеля, общей протяженностью 5 км. Сейчас в парке выравнивают поверхность, там планируют восстановить газона. Сухие деревья и поросль убрали в той части, где запланировали обустроить место для музея военной техники. Сейчас древесные отходы подготовили к транспортировке и в ближайшее время их вывезут. В июне подрядчик планирует начать к монтировать опоры, всего в парке установят 167 опор освещения.

Завершить первую очередь благоустройства планируют в июле. Также в этом году запланированы средства для установки в парке новой детской площадки и инклюзивной площадки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При установке оборудования все зеленые насаждения сохранятся.

Депутатский и общественный контроль хода благоустройства парка продолжатся.