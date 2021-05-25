На выезде из Рязани загорелся мотоцикл

На выезде из Рязани загорелся мотоцикл. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили очевидцы. По их словам, на Солотчинском шоссе около Шумаши у водителя на скорости загорелся мотоцикл, после чего он слез с него, однако оперативно потушить его не получилось.