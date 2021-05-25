Власти Якутии передумали насильно вакцинировать жителей

Власти Якутии передумали насильно вакцинировать жителей. В правительстве республики Саха объяснили ряд положений по анонсированной ранее обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет «Газета.Ru».

Власти Якутии передумали насильно вакцинировать жителей. В правительстве республики Саха объяснили ряд положений по анонсированной ранее обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет «Газета.Ru».

Прежде всего, перед вакцинацией работодателю необходимо провести организационную работу: подать заявку на проведение прививок коллектива, согласовать с медорганизацией график. Также работодатель вправе требовать данные об уколе. Сам же сотрудник должен явиться в прививочный пункт. При этом он может оформить отказ от прививки с указанием причины или медицинский отвод.

Такое кардинальное решение власти объяснили тем, что в короткие сроки нужно выработать иммунитет к COVID-19 у местных жителей, чтобы «можно было рассматривать возможность проведения летних массовых мероприятий в обычном формате». Предполагается, что к началу июня в регионе привьют от коронавируса не менее 70% взрослых.

Отмечается, что в первую очередь вакцинация затронет работников сферы образования, занятых в организации детского летнего отдыха, а также всех, кто имеет отношение к «массовым мероприятиям республиканского масштаба».

Постановление об обязательной иммунизации населения подписано главным санитарным врачом Якутии 19 мая. Организация, которые не смогут обеспечить вакцинацию персонала, могут быть оштрафованы от 200 тыс. руб.