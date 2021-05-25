Ветерана ВОВ поздравили со 100-летним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны Владимира Попова во вторник, 25 мая, поздравили со 100-летним юбилеем. Об этом пишет ИД «Пресса».

Ветерана Великой Отечественной войны Владимира Попова во вторник, 25 мая, поздравили со 100-летним юбилеем. Об этом пишет ИД «Пресса».

Именинника поздравил глава региона Николай Любимов, вручив юбиляру подарок и памятный знак губернатора «Благодарность от Земли Рязанской».

Для Владимира Попова перед его окнами выступили военный духовой оркестр РВВДКУ и группа «Крылатая пехота», торжественным маршем прошел взвод почетного караула.

Также юбиляр получил послание с поздравлением от президента России.

Владимир Попов во время Великой Отечественной войны служил в частях особого назначения 059 (диверсионно-разведывательный отряд), отдельной гвардейской моторизованной разведроте 81, 77-й гвардейской Черниговской дивизии. Участвовал во многих наступательных операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Закончил свой боевой путь на Эльбе, где встретил Победу. Награжден орденом Славы и Орденом Отечественной войны.

После войны мужчина переехал в Рязань и начал работать в Рязанском государственном мединституте на кафедре философии. С 1982 по 1999 год работал в РГПУ имени Сергея Есенина доцентом кафедры литературы. У Владимира Алексеевича пять правнуков и праправнук.