В среду в Рязанской области воздух прогреется до + 26 градусов

Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 26 мая, в Рязанской области воздух прогреется до + 26 градусов. Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений.

Температура воздуха по области ночью +5…+10 градусов, днем +21…+26 градусов.

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