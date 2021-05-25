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В среду 17 рязанских улиц останутся на две недели без горячей воды
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

В среду 17 рязанских улиц останутся на две недели без горячей воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 26 мая по 8 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

— улица Костычева, дома №№ 2, 2 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9, 10,10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 15-а, 16, 16 корпус 1;

— улица Крупской, дома №№ 10-а (детский сад №22), 4-а (детский сад №106), 15 корпус 1 (детский сад №115), 7 (школа №53), 2/14, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9-а, 1/13, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 12, 12 корпус 1, 13, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 15/18, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18-а, 18 корпус 1, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 21, 21 корпус 1, 21-б литера А, 22, 23, 28;

— улица Великанова, дома №№ 1 корпус 2 (детский сад №103), 5 корпус 2 (детский сад №108), 6 корпус 1 (детский сад №110), 9 (школа №47), 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;

— Московское шоссе, дома №№ 41-а (детский сад №128), 35, 35 корпус 1, 39, 39 корпус 1, 39 корпус 2, 39 корпус 3, 39 корпус 4, 39 корпус 5, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47, 47 корпус 1, 49, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63; — улица Новаторов, дома №№ 27-а (детский сад №134), 3-а (школа №6), 21-а (школа №60), 21 (школа №61), ¼, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11, 11 корпус 1, 12, 13, 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 23, 25, 27, 27-б, 29;

— улица Юбилейная, дома №№ 24 (школа №55), 1 корпус 1, 1 корпус 2, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15-а, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 19;

— улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9;

— улица 3-й Тракторный проезд, дом №7;

— улица 4-й Мервинский проезд, дом №2/27;

— улица 6-й Коломенский проезд, дом №7/30;

— улица Вишневая, дома №№ 28/4, 30, 32, 34/2;

— улица Западная, дома №№ 6, 8;

— улица Коломенская, дома №№ 1-а, 3;

— улица Комбайновая, дома №№ 1/5, 2/7, 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 21, 21 корпус 1, 22 корпус 1, 24, 26, 28;

— улица Мервинская, дома №№ 164, 164-а;

— улица Народный бульвар, дома №№ 4, 12, 12 корпус 1, 14, 16;

— улица Сельскохозяйственная, дом №14.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.