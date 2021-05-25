В Солотче открыли мемориальную доску Константину Паустовскому

Во вторник, 25 мая, в Солотче открыли мемориальную доску Константину Паустовскому. Церемония состоялась в преддверии 129-летия со дня рождения писателя. Жителей микрорайона поздравил губернатор Николай Любимов.

Во вторник, 25 мая, в Солотче открыли мемориальную доску Константину Паустовскому. Церемония состоялась в преддверии 129-летия со дня рождения писателя. Жителей микрорайона поздравил губернатор Николай Любимов.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, Герой РФ, председатель регионального отделения «Русского географического общества» Михаил Малахов, глава администрации Рязани Елена Сорокина и жители поселка.

На мемориальной доске, которая установлена на здании поликлиники городской больницы №4 в Солотче, написано: «В этом здании неоднократно бывал выдающийся русский писатель Константин Паустовский, работая в Солотче в 1930—1954 годах».

Губернатор Николай Любимов, поздравляя собравшихся, подчеркнул, что открытие памятной доски стало еще одним важным шагом в сохранении памяти о великом русском писателе. Доска установлена на здании, в котором неоднократно бывал Константин Паустовский, о чем можно прочесть в его произведениях и личной переписке. «Он много времени провел в этих уникальных по своему природному богатству местах. Они дарили ему яркие эмоции и вдохновляли на творчество», — сказал глава региона. Николай Любимов выразил благодарность компании «Газпром трансгаз Москва», областному отделению Русского географического общества за участие в работе по сохранению памяти о выдающемся человеке.

Николай Любимов обратил внимание на благоустройство «Экологической тропы Паустовского», которое планируется продолжать. Уже сейчас по маршруту установлены информационные стенды, создан аудиогид. В перспективе предполагается организация комфортных мест отдыха. «Экотропа стала первым важным шагом на пути к созданию в регионе эколого-туристского кластера „Паустовский“. Проект уже разработан и в прошлом году вошел в число победителей Всероссийского конкурса АСИ на создание эколого-туристских кластеров. Он предполагает развитие двух особо охраняемых природных территорий — национального парка „Мещерский“ и заказника „Солотчинский парк“, — сказал он. — С реализацией проекта мы сможем создать уникальную территорию отдыха, которая будет сочетать в себе образовательную и рекреационную функции с высокой степенью подлинности. Это нетронутые природные комплексы, которые сохранили лесные и островные деревни, описанные в произведениях Константина Паустовского. Проект позволит укреплять туристический потенциал Рязанского края».

«Мы с большим удовольствием откликнулись на призыв поддержать проект, и будем продолжать это делать. Земля, на которой мы находимся, примечательная. Именно здесь Константин Паустовский написал много своих произведений, именно здесь он получал вдохновение, именно здесь заряжался позитивной энергией», — отметил Александр Бабаков.

Глава региона Николай Любимов и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков также ознакомились с организацией Тропы Паустовского и обсудили планы ее дальнейшего развития.