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В Сибири рецидивист с бензопилой отобрал у продавщицы бутылку водки
За разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

В Сибири рецидивист с бензопилой отобрал у продавщицы бутылку водки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Ограбление произошло в понедельник, 24 мая, в дачном поселке Колыванского района Новосибирской области. Ранее судимый 32-летний мужчина пришел в местный магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице расправой, забрал бутылку водки.

Полицейские выяснили, что мужчина несколькими часами ранее уже приходил в магазин и пытался договориться с продавцом, чтобы взять алкоголь в долг. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, имущественные преступления и угрозу убийством.

Полицейские обнаружили у мужчины бензопилу — вину он признал, а водку успел выпить.

Против новосибирца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.