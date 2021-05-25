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В Рязани рецидивист украл велосипед из подъезда
В Рязани рецидивист украл из подъезда велосипед. Об этом сообщает областное управление МВД.

В Рязани рецидивист украл из подъезда велосипед. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Свободы. 31-летняя рязанка оставила велосипед в подъезде своего дома, закрепив на тросик. Позже, когда она вернулась за велотранспортом, она обнаружила пропажу и сорванную «защиту».

Полицейские выяснили, что к краже причастен 26-летний ранее судимый рязанец. Он неоднократно появлялся в подъезде этого дома. Мужчина увидел, что велосипед ненадежно закреплен, сломал трос бытовым слесарным инструментом и сдал украденное случайным знакомым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статья 158 УК РФ («Кража»). Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.