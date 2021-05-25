В Рязани появится инновационный научно-технологический центр

Во вторник, 25 мая, в Рязани прошла конференция «Диверсификация оборонной промышленности как приоритет инновационного развития России».

Во вторник, 25 мая, в Рязани прошла конференция «Диверсификация оборонной промышленности как приоритет инновационного развития России». Об этом сообщает сайт рязанского правительства.

В работе приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов поддержки и развития промышленности, крупных профильных рязанских и российских предприятий. Конференция открыла цикл региональных мероприятий по диверсификации деятельности организаций ОПК.

Выступая на пленарном заседании, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил огромный потенциал оборонных предприятий и их влияние на социально-экономическое развитие региона.

На конференции также обсудили создание в Рязани инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), который может стать ключевым инструментом в решении задач по диверсификации.