В Рязани осудят заключенного, выманившего у женщин 19 миллионов

Заключенного, выманившего у женщин 19 миллионов, осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба скопинского районного суда.

Заключенного, выманившего у женщин 19 миллионов, осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба скопинского районного суда.

Уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в одной из колоний Скопинского района, поступило в суд. Согласно обвинительному заключению, мужчина, в период с августа 2015 года по январь 2019 года, общался с женщинами на сайтах знакомств. Он сообщал о серьезных намерениях на создание семьи, а для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении просил деньги. Собеседницы переводили средства мужчине, которыми он распоряжался по своему усмотрению.

Таким способом осужденный выманил у шести разных женщин около 19 миллионов рублей.

По делу назначено открытое судебное заседание.