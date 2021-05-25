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В Рязани к предстоящему отопительному сезону отремонтируют более 17 км тепловых сетей
В Рязани к предстоящему отопительному сезону отремонтируют более 17 км тепловых сетей. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина на личной страничке в социальных сетях.

В Рязани к предстоящему отопительному сезону отремонтируют более 17 км тепловых сетей. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина на личной страничке в социальных сетях.

По ее словам, в прошедшем сезоне аварийных ситуаций и повреждений на магистральных сетях было меньше благодаря своевременной подготовке и плановому ремонту. Такую традицию власти города планируют держать и в предстоящем сезоне. Для ремонта объектов соцсферы уже сформированы графики промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии.

Сотрудники управляющих компаний проведут ремонт оборудования индивидуальных тепловых пунктов. Помимо этого, они проведут промывку и опрессовку систем центрального отопления.

Кроме того, МУП «РМПТС» отремонтирует 17200 м квартальных тепловых сетей за счет собственных средств и 6015 м магистральных тепловых сетей на девяти участках за счет средств областного и городского бюджетов. Общая сумма, предусмотренная на ремонтные работы, составляет 449,6 млн руб.

Таким образом к зиме подготовят 129 центральных тепловых пунктов, 61 котельную, 12 повысительных насосных станций, 220 объектов социальной сферы и более 2700 домов.